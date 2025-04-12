Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Evgenija Palette
    Так вот, не возникло бы еще одно противостояние...Чем грозит возвра...
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    Любишь кататься, люби и саночки возить... ( приоритеты были расставлены. Надо было защищать Родину...)... Теперь изво...Чем грозит возвра...
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Трамп потребовал гнать и не пущать врачей

Трамп потребовал гнать и не пущать врачей

Центр геополитических прогнозов https://geofor.ru/ Необузданные санкции США против Кубы: Вашингтон ополчился на работающих в странах Глобального Юга кубинских медиков-интернационалистов Фото: GovernmentZA / Flickr Всего через несколько часов после вступления в должность президента США Дональд Трамп в рекордно короткие сроки утвердил геноцидную политику в отношении Кубы, вернув ее в список «государств-спонсоров терроризма».

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