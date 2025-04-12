Трамп потребовал гнать и не пущать врачей

Центр геополитических прогнозов https://geofor.ru/ Необузданные санкции США против Кубы: Вашингтон ополчился на работающих в странах Глобального Юга кубинских медиков-интернационалистов Фото: GovernmentZA / Flickr Всего через несколько часов после вступления в должность президента США Дональд Трамп в рекордно короткие сроки утвердил геноцидную политику в отношении Кубы, вернув ее в список «государств-спонсоров терроризма».