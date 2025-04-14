Интервью президента Украины и десятиминутный сюжет о Гренландии, показанный вечером в воскресенье в программе «60 минут» американского телеканала CBS привели […] The post Телекомпания CBS всерьёз разозлила Трампа appeared first on Медиакратия.
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