Три волны ударов баллистикой по Киеву пропустила ночью украинская ПВО – поражены замаскированные в ТЦ склады беспилотников, места их сборки, из-за повреждений на Южном мосту прекращено движение метро, в спальных районах города – с утра вновь транспортный коллапс на выезде в сторону центра.