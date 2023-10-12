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Жителя Уфы арестовали за изнасилование и убийство собственной сестры

Жителя Уфы арестовали за изнасилование и убийство собственной сестры

Жителю Уфы предъявлено обвинение в убийстве его 14-летней сестры. Как рассказали в следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан, 21-летнему уфимцу выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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