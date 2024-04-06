Прокуратура выявила нарушения при содержании гидротехнического сооружения в Орске

Оренбургская область переживает катастрофические последствия прорыва дамбы на реке Урал. По данным прокуратуры, это произошло из-за несоответствия технических норм и правил безопасности при ведении строительных работ.
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