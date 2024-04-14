Сын Куклачева рассказал о состоянии артиста после операции

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев вышел на связь со своим сыном Дмитрием. Последний рассказал 14 апреля в беседе с «Известиями», что отец находится в стабильно тяжелом состоянии, но операция прошла успешно.
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