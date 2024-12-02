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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кофилд сделал дубль в игре с «Бостоном» и делит 3-е место в гонке снайперов НХЛ с Пойнтом. У них по 16 шайб, у Драйзайтля – 17, у Райнхарта – 18

Форвард «Монреаля» забросил 2 шайбы в ворота «Брюинс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:6).  В активе 23-летнего американца 22 (16+6) очка в 24 играх.

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