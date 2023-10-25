Учёные создали полотно из мягких микролинз с изменяемым фокусом — поверхности смогут обрести зрение

Сводная группа физиков и химиков создала материал, который обладает рядом уникальных характеристик. Это своего рода сплав гидрогеля и силикона, который может управляемо и быстро изменять свои размеры и физические характеристики.
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