Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Учёные создали полотно из мягких микролинз с изменяемым фокусом — поверхности смогут обрести зрение

Учёные создали полотно из мягких микролинз с изменяемым фокусом — поверхности смогут обрести зрение

Сводная группа физиков и химиков создала материал, который обладает рядом уникальных характеристик. Это своего рода сплав гидрогеля и силикона, который может управляемо и быстро изменять свои размеры и физические характеристики.

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