В Госдуме назвали признаки опасных мобильных приложений

Мобильные приложения, запрашивающие избыточные разрешения, скачанные с непроверенных сайтов и показывающие стороннюю рекламу, скорее всего, заражены вирусами, передает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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