В Госдуме назвали признаки опасных мобильных приложений

Мобильные приложения, запрашивающие избыточные разрешения, скачанные с непроверенных сайтов и показывающие стороннюю рекламу, скорее всего, заражены вирусами, передает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.