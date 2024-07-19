Можно разрезать ножом и съесть: о необычных свойствах металлов рассказали в Пермском Политехе

Дейн Динер. Не разбрызган В 2024 году россияне будут отмечать День металлурга 21 июля. Ученые Пермского политехнического университета рассказывают, какие металлы наиболее распространены, какие не тонут в воде, где найти титан, можно ли контактировать с обедненным ураном и что опаснее — вдыхать или проглатывать ртуть? аналог и какой элемент не существует в чистом виде.
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