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Петербургский дневник

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Петербургский аудиопроект «Музыка военной поры» появится в свободном доступе 9 мая

Петербургский аудиопроект «Музыка военной поры» появится в свободном доступе 9 мая

Об этом рассказал заслуженный артист России Александр Титов В честь Дня Победы 9 мая будет открыт доступ к петербургскому аудиопроекту «Музыка военной поры» на официальном сайте Государственного академического симфонического оркестра.

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