Несекретные материалы

14 123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    А это уже не проблема России. Пусть микроскопическая усраина и отдает их сотнями лет. Ну а если укропии не будет как ...Будущее Украины -...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    А это уже не проблема России. Пусть микроскопическая усраина и отдает их сотнями лет. Ну а если укропии не будет как ...Будущее Украины -...
  • олег олейник
    Как бы укры воодушевлённо не верещали о якобы своих победах и могучих супер поставках вооружений , но военные действи...У Запада появился...

Будущее Украины - микрогосударство

Будущее Украины - микрогосударство

Будущее Украины - микрогосударство, не имеющее выхода к морю, останется самая бедная часть Украины, которая является самой бедной страной в Европе, самой коррумпированной/нефункциональной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Грачев
Считаю, что микрогосударство Украина должна быть, чтобы Запад именно с него выкалачивал выплаты по своим кредитам, в том числе за посмтаки оружия. Это и будет жестоким, но справедливым наказанием для нацистов - бандеровцев. Да, и уроком для других стран, республик, которые сейчас ведут, либо явную политику против РФ, либо пытаются использовать многовекторность, как способ &quot;проскочить между струйками ливня, не замочившись&quot;. Но, это время уже ушло, выбор только между уходищим &quot;гегемоном&quot;, либо вперед со всем остальным миром к равноправному сотрудничеству и совместному процветанию.
Ответить
2 час.
Людмила Лиханова
А это уже не проблема России. Пусть микроскопическая усраина и отдает их сотнями лет. Ну а если укропии не будет как таковой, то еще лучше: должник помер, а наследники послали всех куда подальше...теперь пусть запад пыль глотает...
Ответить
37 мин.
Людмила Лиханова
А это уже не проблема России. Пусть микроскопическая усраина и отдает их сотнями лет. Ну а если укропии не будет как таковой, то еще лучше: должник помер, а наследники послали всех куда подальше...теперь пусть запад пыль глотает...
Ответить
35 мин.

Картина дня

наверх