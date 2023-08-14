Будущее Украины - микрогосударство

Владимир Грачев Считаю, что микрогосударство Украина должна быть, чтобы Запад именно с него выкалачивал выплаты по своим кредитам, в том числе за посмтаки оружия. Это и будет жестоким, но справедливым наказанием для нацистов - бандеровцев. Да, и уроком для других стран, республик, которые сейчас ведут, либо явную политику против РФ, либо пытаются использовать многовекторность, как способ "проскочить между струйками ливня, не замочившись". Но, это время уже ушло, выбор только между уходищим "гегемоном", либо вперед со всем остальным миром к равноправному сотрудничеству и совместному процветанию.

Людмила Лиханова А это уже не проблема России. Пусть микроскопическая усраина и отдает их сотнями лет. Ну а если укропии не будет как таковой, то еще лучше: должник помер, а наследники послали всех куда подальше...теперь пусть запад пыль глотает...