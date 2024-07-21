Учить — не портить: блогеров обяжут получать лицензию на образовательную деятельность

Блогеров заставят получать лицензию на ведение образовательной деятельности. Такой пакет законопроектов подготовлен к внесению в Госдуму рабочей группой по совершенствованию законодательства в этой сфере — депутатами «Единой России» и «Справедливой России» с участием отраслевого сообщества, выяснили «Известия».