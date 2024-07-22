Начнутся торги фьючерсом на индекс МосБиржи IPO - основные события 23 июля

Во вторник, 23 июля, начнутся торги фьючерсом на индекс МосБиржи IPO (торговый код — IPO). С даты старта торгов инвесторам станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года.
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