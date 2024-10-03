Politico: склонность Уолца к оговоркам может помешать кампании Харрис

Склонность кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Тима Уолца к неточному изложению фактов своей биографии может отразиться на кампании претендента на пост американского лидера Камалы Харрис.
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