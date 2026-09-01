Отель будущего уже здесь: какие зарубежные тренды приходят в Россию

От wellness и sleep tourism до AI-консьержей и гостиниц-клубов — мировой гостиничный бизнес меняет представление о том, что именно продаёт отель.
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