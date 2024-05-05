Выживший в джунглях русский турист хочет доехать на велосипеде до Аляски

Сейчас он хочет добраться на велосипеде до Аляски.Велопутешественник Владимир Комаров, выживший в джунглях Дарьенского пробела более двух месяцев, рассказал, что его путешествие началось из-за безысходности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии