Правительство компенсирует ущерб бизнесу в Курской области. Хинштейн обвинил «Корпорацию развития» в саботаже

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что пострадавший в результате нападения ВСУ бизнес в Курской области планирует восстановить производство, правительство проработает механизм компенсации ущерба.
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