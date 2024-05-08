Салатовая ветка метро доведет до «Физтеха» по бесстыковым путям

Инфраструктура Московского метрополитена становится современнее и надежнее. Так, рельсы без стыков уложены на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, по которой, как известно можно добраться до «Физтеха» в районе Северный.
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