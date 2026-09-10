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Владимирские новости

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Во Владимире на нескольких улицах на два дня отключат горячую воду

Во Владимире на нескольких улицах на два дня отключат горячую воду

Во Владимире из‑за очередных работ, проводимых компанией «Т Плюс», 15 домов на два дня останутся без горячей воды.

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