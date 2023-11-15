Президенты Германии и Финляндии обвинили Россию в использовании мигрантов для дестабилизации обстановки

Президент Финляндии Саули Ниинистё в среду, 15 ноября, на пресс-конференции со своим германским коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером в Бонне заявил, что Россия целенаправленно использует мигрантов для дестабилизации обстановки в их странах, – сообщает агентство DPA.