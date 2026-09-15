Ямалец через десятилетия нашел могилу сражавшегося за Ленинград дяди

Житель Приуральского района Гаврил Лаптандер спустя более 80 лет после Великой Отечественной войны отыскал могилу своего родственника.
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