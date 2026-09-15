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Север Пресс

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Ямалец через десятилетия нашел могилу сражавшегося за Ленинград дяди

Ямалец через десятилетия нашел могилу сражавшегося за Ленинград дяди

Житель Приуральского района Гаврил Лаптандер спустя более 80 лет после Великой Отечественной войны отыскал могилу своего родственника.

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