Виктор Солдатенков: Наше общество всегда быстро откликается на просьбы бойцов

Солдатенков Виктор, председатель правления Старицкого районного общества охотников и рыболовов, боец поискового отряда ВПК «Русь»: — Нашим бойцам, которые принимают участие в специальной военной операции, необходимы наша помощь и поддержка.
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