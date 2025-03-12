США не продлили лицензию на расчеты за энергоресурсы РФ через санкционные банк

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение не продлевать действие генеральной лицензии, которая давала возможность иностранным компаниям проводить операции с российскими банками, находящимися под санкциями, для оплаты энергоресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии