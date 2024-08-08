Акции Warner Bros. Discovery подешевели на 11% после публикации слабого отчета

Акции Warner Bros. Discovery на расширенных торгах в Нью-Йорке подешевели на 11,03% после того, как компания сообщила, что уменьшила балансовую стоимость своих традиционных телевизионных сетей на 9,1 млрд долларов и не оправдала прогнозов аналитиков по выручке, сообщает CNBC.