Белград: Вучич просит студентов покинуть палатки

С просьбой временно покинуть парк обратился к студентам, которые уже четыре месяца проводят блокаду вузов и разбили палаточный лагерь перед его администрацией, президент Сербии Александр Вучич на встрече с их активом, трансляцию которой вело 13 марта агентство Танюг.
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