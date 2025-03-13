Белград: Вучич просит студентов покинуть палатки

С просьбой временно покинуть парк обратился к студентам, которые уже четыре месяца проводят блокаду вузов и разбили палаточный лагерь перед его администрацией, президент Сербии Александр Вучич на встрече с их активом, трансляцию которой вело 13 марта агентство Танюг.