Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниты Уильямс, в котором они выразили благодарность новой администрации президента США Дональда Трампа за содействие в их возвращении на Землю.