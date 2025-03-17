Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниты Уильямс, в котором они выразили благодарность новой администрации президента США Дональда Трампа за содействие в их возвращении на Землю.
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