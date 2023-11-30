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Bloomberg: Саудовская Аравия нашла способ остановить войну в Газе

Bloomberg: Саудовская Аравия нашла способ остановить войну в Газе

Современный мир характерен наличием прокси-войн и конфликтов. Очень часто за противоборствующими сторонами стоят или союзники, или другие влиятельные игроки, прямо не участвующие в боевых действиях, но оказывающие существенное влияние на течение борьбы.

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