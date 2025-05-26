РИАН: новый раунд переговоров по Украине может пройти не в Турции

Пока нет окончательной уверенности в том, что следующий этап переговоров по урегулированию украинского конфликта состоится именно в Турции, однако Стамбул остается удобной и уже зарекомендовавшей себя площадкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии