Автобус с рабочими перевернулся под Новосибирском

В Новосибирской области 16 июня в 17.20 произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих в Искитимском районе региона: водитель отвлёкся во время движения, съехал в кювет и, в результате, автобус упал на бок.