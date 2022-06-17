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Автобус с рабочими перевернулся под Новосибирском

Автобус с рабочими перевернулся под Новосибирском

В Новосибирской области 16 июня в 17.20 произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих в Искитимском районе региона: водитель отвлёкся во время движения, съехал в кювет и, в результате, автобус упал на бок.

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