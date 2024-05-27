Россиянам назвали способ поделиться будущей пенсией с родителями

Ежегодно можно будет передавать, например, по одному баллу каждому родителю В Госдуму внесли законопроект, позволяющий детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, чтобы увеличить им пенсию, сообщает "Прайм".
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