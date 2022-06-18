Университет Дэвидсон выведет из обращения номер Стефена Карри

Университет Дэвидсон объявил о том, что выведет из обращения номер суперзвезды НБА Стефена Карри. Спортивный директор Дэвидсона Крис Клуни заявил в пятницу, что 30-й номер Карри станет первым выведенным из обращения университетской командой во время специальной церемонии 31 августа.