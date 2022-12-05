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Dodge вернул 717-сильным Challenger механическую коробку передач

Dodge вернул 717-сильным Challenger механическую коробку передач

Dodge вернул 717-сильным Challenger SRT Hellcat механическую коробку передач. Журналисты Car & Driver выяснили, что заслуженный спорткар с компрессорным V8 снова доступен к заказу с 6-ступенчатой «механикой» Tremec, а Dodge подтвердил этот факт.

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