Российские военные с передовой поздравили любимых женщин с 8 Марта

Особенно ценны в праздник 8 Марта приятные слова от мужчин, которые защищают нас на передовой. Летчики, артиллеристы, штурмовики поздравляют своих любимых женщин и признаются, что именно их поддержка помогает преодолеть самые сложные испытания.
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