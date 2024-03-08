Российские военные с передовой поздравили любимых женщин с 8 Марта

Особенно ценны в праздник 8 Марта приятные слова от мужчин, которые защищают нас на передовой. Летчики, артиллеристы, штурмовики поздравляют своих любимых женщин и признаются, что именно их поддержка помогает преодолеть самые сложные испытания.