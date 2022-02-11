Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Презентация болида «Макларена» 2022 года. Трансляция – с 22:00

«Макларен» представит машину 2022 года сегодня, 11 февраля. Трансляция презентации будет показана на ютуб-канале «Макларена», а также на телеканале Sky Sports F1 (для Великобритании).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх