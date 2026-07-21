3 домашних теста, которые помогут понять, пора ли обратиться к кардиологу

А вы когда‑нибудь пробовали оценить работу своего «пламенного мотора» без похода в поликлинику? Без тонометра, без ЭКГ, без сложных анализов? Оказывается, пара минут и подручные средства могут дать повод серьёзно задуматься.
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