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3 домашних теста, которые помогут понять, пора ли обратиться к кардиологу

3 домашних теста, которые помогут понять, пора ли обратиться к кардиологу

А вы когда‑нибудь пробовали оценить работу своего «пламенного мотора» без похода в поликлинику? Без тонометра, без ЭКГ, без сложных анализов? Оказывается, пара минут и подручные средства могут дать повод серьёзно задуматься.

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