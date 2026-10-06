Хакер PalachPro взломал дата-центры Украины и получил доступ к документам ВСУ

Пророссийский хакер PalachPro сообщил о взломе дата-центров на территории Украины, получив доступ к документам Министерства обороны и Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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