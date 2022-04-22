Вечерняя Москва

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«Все грехи»: священник рассказал, чего нельзя делать на Пасху

«Все грехи»: священник рассказал, чего нельзя делать на Пасху

24 апреля православные христиане отметят Пасху. О том, какие действия стоит совершать в этот праздничный день, а от каких поступков лучше воздержаться, «Вечерней Москве» рассказал директор Института христианской психологии, священник Андрей Лоргус.

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