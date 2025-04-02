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Lucasfilm представила трейлер анимационной антологии Звездные войны: Сказания о...

Lucasfilm представила трейлер анимационной антологии Звездные войны: Сказания о...

Lucasfilm представила трейлер анимационной антологии Звездные войны: Сказания о Преступном миреФанатов Звездных войн ждёт новое погружение в далекую-далекую галактику! Студия Lucasfilm и стриминговый сервис Disney+ опубликовали трейлер анимационного сериала Звездные войны: Сказания о Преступном мире (Star Wars: Tales of the Underworld).

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