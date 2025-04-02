Lucasfilm представила трейлер анимационной антологии Звездные войны: Сказания о Преступном миреФанатов Звездных войн ждёт новое погружение в далекую-далекую галактику! Студия Lucasfilm и стриминговый сервис Disney+ опубликовали трейлер анимационного сериала Звездные войны: Сказания о Преступном мире (Star Wars: Tales of the Underworld).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)