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Девятиклассник из Архангельской области дважды стал призёром всероссийской Олимпиады по географии

Девятиклассник из Архангельской области дважды стал призёром всероссийской Олимпиады по географии

Уже в 9 классе Алексей Горлов получает стопроцентную гарантию поступления в любой вуз страны вне конкурса и вступительных испытаний (по окончании школы).

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