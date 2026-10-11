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Туск: более 100 человек задержано в Польше после серии нападений в школах

Туск: более 100 человек задержано в Польше после серии нападений в школах

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что свыше 100 человек задержали в Польше в связи с серией кровавых нападений в школах.

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