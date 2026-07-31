Все против Мерца: Беляев о том, кто проплатил унижение канцлера

Немецкая пресса фиксирует начало отмежевания ХДС от своего кандидата в канцлеры Фридриха Мерца — однопартийцы перешли от поддержки к критике, сравнивая его судьбу с вынужденной отставкой канцлера Эрхарда.
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