Над Украиной так же замедлился Starlink. Судя по перехватам, у ВСУ проблемы с наведением скоростных целей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В В целом устоял, н...
- В В целом устоял, н...
- В В целом устоял, н...
Если Зеленскому хотят показать "кто в доме хозяин" - это проблема не наша. Продолжать работать на "полигоне" Украина нам придётся пока не будут решены поставленные задачи.
Если Трамп сможет показать киевскому режиму что пора принимать условия для переговоров, а то будет ещё хуже, значит это соотвествует (в данный момент) интересам тех, кто поддерживает такое завершение военного противостояния.
Америкосы и хохлы не понимают других доводов, кроме удара кирпичом по голове. Поэтому удар должен быть один. Финальный. Не о чем с бешеными обезьянами договариваться.
Рано радуемся друзья, америкосы - условные друзья и не один камень у них за пазухой в отношении нас
А у нас есть свой -маск
Какая радость! Ну что бы мы делали без Маска и Трампа?
Маск заявил , что не имеет отношение к этому , а все вопросы к Пентагону .