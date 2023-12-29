Свечников стал первой звездой матча с «Монреалем»

Андрей Свечников признан первой звездой матча между «Каролиной» и «Монреалем». В ночь на 29 декабря в Роли прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Каролина Харрикейнз» принимала «Монреаль Канадиенс».
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