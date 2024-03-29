Глава МОК Бах заявил о решении России и Украины не бойкотировать Олимпиаду

Россия и Украина не будут бойкотировать Олимпийские игры – 2024 в Париже. Об этом 29 марта заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на генассамблее национальных олимпийских комитетов (НОК) Океании.
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