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Глава МОК Бах заявил о решении России и Украины не бойкотировать Олимпиаду

Глава МОК Бах заявил о решении России и Украины не бойкотировать Олимпиаду

Россия и Украина не будут бойкотировать Олимпийские игры – 2024 в Париже. Об этом 29 марта заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на генассамблее национальных олимпийских комитетов (НОК) Океании.

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