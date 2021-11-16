Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на переговорах с министрами иностранных дел Франции и Германии призвал начать готовиться к возможному военному сценарию России на Украине.
Кулеба призвал Запад подготовиться к вторжению России на Украину
Комментарии
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Alexander
Вы войска отведите за линию деэскалации, ну тупо выполните требования Минских соглашений, которые вы подписали.... И не будет никакого страха "возможного вторжения" . Вам же четко сказали - прекратите обстрелы мирного населения. А-то как всегда бегаете и жалуетесь - а вон тот пацан на меня пальцем показал! Стыдоба. Денег вам мало еще подарили...
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