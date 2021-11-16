Кулеба призвал Запад подготовиться к вторжению России на Украину

Alexander

Вы войска отведите за линию деэскалации, ну тупо выполните требования Минских соглашений, которые вы подписали.... И не будет никакого страха "возможного вторжения" . Вам же четко сказали - прекратите обстрелы мирного населения. А-то как всегда бегаете и жалуетесь - а вон тот пацан на меня пальцем показал! Стыдоба. Денег вам мало еще подарили...