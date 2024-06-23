Шотландия – Венгрия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет Okko.
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