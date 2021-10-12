Сжиженный газ пропал с заправок Актобе

Актюбинские водители жалуются, что с автозаправочных станций города исчез сжиженный газ. Горючее теперь отпускают только по талонам, из-за дефицита цены на газы выросли.
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