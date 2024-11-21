CD Projekt RED ответила, планирует ли она выпускать патч с улучшениями для Cyberpunk 2077 на PS5 ProПосле выхода PS5 Pro некоторые разработчики стали выпускать патчи, которые привносят определенные улучшения в игры на этой консоли.
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