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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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CD Projekt RED ответила, планирует ли она выпускать патч с улучшениями для Cyberpunk 2077 ...

CD Projekt RED ответила, планирует ли она выпускать патч с улучшениями для Cyberpunk 2077 ...

CD Projekt RED ответила, планирует ли она выпускать патч с улучшениями для Cyberpunk 2077 на PS5 ProПосле выхода PS5 Pro некоторые разработчики стали выпускать патчи, которые привносят определенные улучшения в игры на этой консоли.

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