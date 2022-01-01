ГлагоL

20 900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dislike
    А вот в " экспертных" заключениях Numbeo уровень жизни в России ниже ,чем на Украине,Кувейте,Индии и т.п. https://www...Россия вошла в пя...
  • Dislike
    ВВП (по ППС) на душу населения является характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны. Все пок...Россия вошла в пя...
  • Dislike
    ЦИТАТА из ВИКИ"Институ́т Гэ́ллапа — американский институт общественного мнения (англ. American Institute of Public Op...Россия вошла в пя...

Япония готовит вакцину от COVID-19, дающую пожизненный иммунитет

Япония готовит вакцину от COVID-19, дающую пожизненный иммунитет

Клинические испытания начнутся в 2023 году.фото: pixabay.com/k-e-k-u-l-é --> Японские учёные из Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину от COVID-19, которая была бы способна защищать организм человека на протяжении всей жизни.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх