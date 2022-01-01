Япония готовит вакцину от COVID-19, дающую пожизненный иммунитет

Клинические испытания начнутся в 2023 году.фото: pixabay.com/k-e-k-u-l-é --> Японские учёные из Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину от COVID-19, которая была бы способна защищать организм человека на протяжении всей жизни.
Клинические испытания начнутся в 2023 году.фото: pixabay.com/k-e-k-u-l-é --> Японские учёные из Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину от COVID-19, которая была бы способна защищать организм человека на протяжении всей жизни.
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